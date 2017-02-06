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Керченский мост: ход строительства, последние новости на февраль 2017

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Строители сооружают морские пролеты моста через Керченский пролив, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


В акватории Керченского пролива активно ведутся работы по сооружению мостовых пролетов между морскими опорами Крымского моста. Первый участок, где стартовала подобная операция, расположен между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Всего же строителям предстоит возвести пролеты над морской гладью протяженностью более 6 км.

«На участке от острова к фарватеру мы перемещаем с суши в акваторию «нить» металлоконструкций автодорожного моста длиной более 2 км и общей массой более 18 тысяч тонн, - рассказал замначальника ФКУ Упрдор «Тамань» Владислав Сафин. – Сооружение морских пролетов выполняется стандартным методом продольной надвижки».

Работа выполняется с помощью грузоподъемного, гидравлического и сварочного оборудования. Собранные на стенде пролеты перемещаются в акваторию со скоростью 15-25 см в минуту. Надвижка – технически сложная операция, требующая высокой точности, но это давно проверенный и надежный способ сооружения пролетов над водой, широко применяемый в мировом мостостроении.

Отмечается, что к середине января погружено более 3800 свай трех типов из более 7000, предусмотренных проектом, готовы более 230 опор из 595, ведется сборка пролетов на сухопутных участках и арочных пролетных строений, идут работы по бетонированию плиты проезжей части.

Добавим, ранее на сайте правительства сообщалось, чтобы построить Керченский мост, потребуется еще 29,4 млрд рублей.

Назначен единственный исполнитель по контракту с Росжелдором – «Стройгазмонтаж» (СГМ, принадлежит Аркадию Ротенбергу, контракт на 16,9 млрд руб.) должен построить железнодорожные подходы к мосту.

Это позволит завершить строительство железнодорожных подходов синхронно с сооружением моста через Керченский пролив к 1 декабря 2019 года.

Еще один контракт, на обеспечение безопасности подъездов к мосту, Росжелдор должен заключить с ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса» (5,2 млрд руб. в ценах соответствующих лет).

За безопасность автомобильных подходов к мосту также будет отвечать ФГУП минтранса – контракты с казенным учреждением «Служба автомобильных дорог Крыма» (2,1 млрд руб.) и ФКУ «Упрдор «Черноморье» (700 млн руб.).

Керченский мост должен соединить Крым и Таманский полуостров. 19-километровый мост будет включать как четырехполосный автомобильный мост, так и два пути железнодорожного моста.

В общей сложности на строительство уже потрачено 113 млрд руб.

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