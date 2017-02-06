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Полиция проводит проверку по факту несчастного случая с несовершеннолетним во Владивостоке

Мальчик выпал из окна многоэтажки
Фото: VL.crime Фото: VL.crime
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

По факту смерти несовершеннолетнего во Владивостоке проводится проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владивостоку. Материалы переданы в Следственный комитет.

Напомним, ранее корреспондент РИА VladNews сообщил, что из окна многоэтажного жилого дома на улице Жигура выпал ребенок. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции, представители Следственного комитета, бригада врачей скорой помощи. Установлено, что мальчик забрался на подоконник и выпал в окно. Прибывшие медики диагностировали смерть потерпевшего. Ребенок находился дома с бабушкой, которая в момент инцидента отлучилась в аптеку.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.

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