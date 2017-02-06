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Политика и экономика

В Приморье назначен новый директор финансового департамента

Ранее Андрей Блохин исполнял обязанности заместителя директора департамента
Фото: администрация ПК Фото: администрация ПК
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

На должность директора департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края назначен Андрей Блохин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Андрей Игоревич Блохин родился 18 марта 1985 года во Владивостоке.

В 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2015 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе «Эффективный руководитель на государственной гражданской службе», в 2016 году – Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда по программе «Финансовая система и бюджетная политика государства».

С 2007 года работал экономистом в частной компании, затем экономистом планово-финансового отдела в компании «Корпорация развития». С 2014 года исполнял обязанности заместителя директора департамента – начальника отдела координации и контроля в сфере разработки государственных программ департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

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