Пьяный приморец убил, а затем расчленил свою соседку

Мужчина хотел избавиться от следов преступления

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В частном доме в селе Владимиро-Александровское, Партизанский район, обнаружены расчлененные части женского тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан 78-летний местный житель.

Пожилой мужчина являлся соседом потерпевшей. Он пригласил 75-летнюю женщину к себе домой, чтобы вместе помянуть свою умершую мать. В ходе распития спиртного мужчина причинил соседке колото-рубленные ранения груди и головы и убил ее, после чего решил избавиться от тела. С этой целью он разрубил тело потерпевшей на куски и разложил в мешки, которые в последующем хотел вывести на машине.

По уголовному делу назначено несколько судебных экспертиз, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Оперативное сопровождение по делу осуществляется сотрудниками полиции.