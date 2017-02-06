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Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России: последние новости на февраль

Качество работы врачей напрямую отражается на здоровье российского населения
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Повышение зарплаты медикам в 2017 году в России - стоит ли медикам ожидать увеличения оклада, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Качество работы врачей напрямую отражается на здоровье российского населения. И недостаток недостатка медицинской техники и дефицита бюджета на расходуемые лекарственные средства врачам не позволяют предоставлять населению качественные медицинские услуги.

Повышение зарплаты медикам в 2017 году: последние новости на февраль
Не менее остро стоит вопрос и в отношении вознаграждение медиков за их труд. Летом минувшего года в СМИ появились сообщения о том, что зарплаты медикам могут повысить в полтора раза. В так называемых майских указах, который президент РФ Владимир Путин подписал в 2012 году, говорилось о том, что заработная плата медработников должна стать вдвое больше среднего уровня по региону к 2018 году. Но кризис не позволил реализовать эти указы до нынешнего года. Теперь же работники сферы здравоохранения волнуются о том, будут ли эти указы выполнены до назначенного срока. К тому же, в России в последние несколько лет идет сокращение медицинского штата. Так, в 2014 году в рамках реформы системы здравоохранения было сокращено около 90 тыс медиков.

Вознаграждение медицинских работников в России
Так, в 2016 году чиновники неоднократно говорили, что среднемесячный оклад работников медицинской сферы растет. Средний оклад медиков по стране в минувшем году достиг 50 тыс рублей в месяц. Но, как показал опрос, проведенный фондом «Здоровье», среднемесячная зарплата медицинских работников не превышает и 20 тыс рублей. Эти показатели идут в разрез с данными, озвученными чиновниками. Данный опрос прошел в 84 регионах РФ. В нем участвовало более 5 тыс медиков.

Повышение зарплаты медикам в 2017 году: стоит ли ожидать
В ноябре 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с 1 февраля будет произведена индексация заработных плат бюджетникам. В качестве коэффициента, на который будет увеличен размер выплат, выступит величина региональной инфляции.

Но комитетом по бюджету и налогам было рекомендовано депутатам Госдумы РФ внести правки в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2017 год. Поэтому вместо ожидаемого роста в 10,6%, вознаграждение медработников вырастет в 2017 году лишь на 5,4%. То есть, повышение будет ниже от обещанного ранее почти в 2 раза. Это позволит госбюджету сэкономить свыше 75 млрд рублей. Эти средства правительство намерено направить в резерв Фонда обязательного медицинского страхования.

Возможно в текущем году власти все же примут решение о более существенном повышении окладов медикам, но пока никакой информации по этому поводу правительство не предоставляет.

Следует отметить, что по прогнозам некоторых экспертов, в 2017 году инфляция может превысить 5%. А это означает, что при повышении вознаграждения врачей на 5,4% их покупательная способность всё равно снизится. Таким образом, улучшение финансового благосостояния медикам ждать не приходится.

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