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Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет

Управляли самолетом 4 пилота, а в салоне работали 15 бортпроводников
Фото: kievsmi.net Фото: kievsmi.net
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории коммерческий беспочадочный полет, который длился 16 часов и 23 минуты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. При этом самолет совершил посадку на несколько минут раньше, чем было запланировано.

Авилайнер Boeing 777−200LR компании Qatar Airways вылетел из столицы Катара – города Доха – и приземлился в Окленде (Новая Зеландия). Таким образом, воздушное судно преодолело 14 535 километров, пишет британская The Guardian. Во время полета самолет пересек 10 часовых поясов. Самолет вылетел из аэропорта Дохи в 05:10 (совпадает с мск) 5 февраля, а приземлиться должен был в Окленде в 07:30 в понедельник, 6 февраля (21:30 мск). Таким образом, из-за смены часовых поясов, полет «длился» полтора дня.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, перелет длился дольше, чем все части двух снятых в Новой Зеландии знаменитых трилогий «Властелин колец» и «Хоббит».

На борту Boeing 777−200LR находились 259 пассажиров. Управляли самолетом 4 пилота, а в салоне работали 15 бортпроводников. Бортпроводники подали пассажирам за время перелета 1100 чашек чая и кофе, 2000 порций прохладительных напитков и 1036 порций еды.

Ранее самым длинным был рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Новую Зеландию. Но новый маршрут длиннее на 600 километров. В 2018 году рекорд Qatar Airways могут побить сингапурские авиалинии. Они намерены запустить рейс по маршруту Сингапур – Нью-Йорк. Протяженность этого рейса 15,3 тыс километров. Этот рейс ранее уже обслуживался, но в 2013 году его закрыли как убыточный.

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