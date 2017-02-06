Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории коммерческий беспочадочный полет, который длился 16 часов и 23 минуты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. При этом самолет совершил посадку на несколько минут раньше, чем было запланировано.
Авилайнер Boeing 777−200LR компании Qatar Airways вылетел из столицы Катара – города Доха – и приземлился в Окленде (Новая Зеландия). Таким образом, воздушное судно преодолело 14 535 километров, пишет британская The Guardian. Во время полета самолет пересек 10 часовых поясов. Самолет вылетел из аэропорта Дохи в 05:10 (совпадает с мск) 5 февраля, а приземлиться должен был в Окленде в 07:30 в понедельник, 6 февраля (21:30 мск). Таким образом, из-за смены часовых поясов, полет «длился» полтора дня.
Как отметили в пресс-службе авиакомпании, перелет длился дольше, чем все части двух снятых в Новой Зеландии знаменитых трилогий «Властелин колец» и «Хоббит».
На борту Boeing 777−200LR находились 259 пассажиров. Управляли самолетом 4 пилота, а в салоне работали 15 бортпроводников. Бортпроводники подали пассажирам за время перелета 1100 чашек чая и кофе, 2000 порций прохладительных напитков и 1036 порций еды.
Ранее самым длинным был рейс авиакомпании Emirates из Дубая в Новую Зеландию. Но новый маршрут длиннее на 600 километров. В 2018 году рекорд Qatar Airways могут побить сингапурские авиалинии. Они намерены запустить рейс по маршруту Сингапур – Нью-Йорк. Протяженность этого рейса 15,3 тыс километров. Этот рейс ранее уже обслуживался, но в 2013 году его закрыли как убыточный.
Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории полет
Самолет Qatar Airways совершил самый длительный в истории коммерческий беспочадочный полет, который длился 16 часов и 23 минуты, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. При этом самолет совершил посадку на несколько минут раньше, чем было запланировано.
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