Ночной гонщик снес два дерева и шлагбаум во Владивостоке

Вызволить автомобилиста прибыли друзья на джипе

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в ночное время суток между домов по адресам проспект Народный,13 и проспект Народный,15. Момент происшествия зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения. Водитель автомобиля марки Toyota Prius, не вписавшись в поворот, на огромной скорости протаранил автоматический шлагбаум и попутно снес два дерева. Самостоятельно покинуть место ДТП виновнику аварии не удалось, и тогда к нему на помощь подъехали друзья на Land Cruiser 100. В момент эвакуации пострадавшего автомобиля на кадрах съемки появляются сотрудники ППС, которые о чем-то беседуют с нарушителем спокойствия, а после бесследно "исчезают". Далее автомобиль, протаранивший шлагбаум, все-таки удалось вытащить из западни.

Сейчас водитель, испортивший чужое имущество и покинувший место аварии, разыскивается сотрудниками полиции.