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Доход человека зависит от длины пальцев, - ученые

Эксперты изучили длину пальцев добровольцев
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Российские ученые в ходе исследование выяснили, что финансовые способности человека формируются еще на стадии внутриутробного развития, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По мнению специалистов, определить уровень будущего дохода можно по длине его пальцев.

Специалисты выяснили, что доходы человека зависят от уровня тестостерона в крови зародыша человека. Чем он выше, тем большим будет его доход. Определить уровень тестостерона можно сразу после появление ребенка на свет, по длине его пальцев, которая не меняется с течением жизни.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 700 мужчин и 900 женщин от 25 до 60 лет. Эксперты изучили длину пальцев добровольцев. Результат показал, что чем меньше соотношение длины указательного и безымянного пальцев у женщин, тем больше они зарабатывали. При этом среди мужчин большего финансового успеха добивались те, у кого указательные пальца оказались более короткими, чем безымянные. При этом эксперты установили в этой закономерности небольшое исключение. Такие мужчины должны были иметь хорошее образование.

Ученые отмечают, что длина безымянного и указательного пальцев у женщин была одинаковой, а у мужчин обычно безымянный палец бывает длиннее указательного.

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