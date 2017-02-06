Школьники из Владивостока отправились на Всероссийскую смену КВН в ВДЦ «Океан»

Ребята из разных регионов нашей страны будут бороться за звание чемпиона

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Во Всероссийском детском центре «Океан» стартовала «Океанская лига КВН», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В этой смене Владивосток представит команда КВН «Та самая» (гимназия №2) - бронзовые призёры школьной лиги КВН краевой столицы.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, ребята из команды «Та самая» заслужили поездку в ВДЦ «Океан», став чемпионами игр регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН в Приморском крае. Кроме того они ранее становились участниками Всероссийского фестиваля юниор – лиги КВН в городе Москва и имеют определенный опыт.

В рамках смены КВН команды будут соревноваться в трёх конкурсах: «приветствие», «разминка» и «домашнее музыкальное задание». Победители и призеры получат кубки, медали и грамоты.

Отметим, помимо конкурсной программы в ходе смены также пройдут обучающие семинары и мастер-классы, которые направлены на развитие творческого потенциала школьных команд со всей страны. Смена продлится до 23 февраля.