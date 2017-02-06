Владивостокская школа «Управдом» приглашает горожан на первое в этом году занятие

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Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В предстоящую среду, 8 февраля, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) пройдет первое в 2017 году занятие муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На занятии будут рассмотрено две темы: «О работе муниципального унитарного предприятия “Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока”» (докладчик – Ирина Чебова, директор МУПВ «Расчетно-кассовый центр ЖКХ г. Владивостока») и «Общедомовые нужды: плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме» (докладчик – Роман Ершов, директор НП «Домовой контроль»).

Администрация Владивостока приглашает всех желающих горожан принять участие в семинаре. Начало в 18.30.