Приморье останется без телевидения

Сбои в телерадиовещании запланированы не более,чем на три часа

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Профилактические работы пройдут на нескольких объектах цифрового вещания, расположенных по всему Приморью.

Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, сбои в телерадиовещании запланированы не более,чем на три часа.

На следующих объектах трансляция будет приостановлена с 6 по 22 февраля в период с 07:00 до 17:00:

Сержантово-06.02.2017

Рудная Пристань,Ясное-07.02.2017

Каменка, Березовка-08.02.2017

Каменка-09.02.2017

Заметное, Лиственное, Варпаховка-14.02.2017

Рубиновка,Павловка, Лесогорье-15.02.2017

Дворянка, Комиссарово, Кокшаровка-16.02.2017

Меркушевка, Кондратеновка-17.02.2017

Заветное-21.02.2017

Шумный-22.02.2017

Антоновка-27.02.2017

Изюбриный-28.02.2017

Вострецово-06-09.02.2017 (в один из дней)

Измайлиха, Восток-08-09.02.2017 (в один из дней)

Глубинное, Светлогорье-13-16.02.2017 (в один из дней)

Красный Яр-15-16.02.2017(в один из дней)

Соболиный, Мельничное-21-22.02.2017 (в один из дней)

С 8 по 28 февраля в период с 7.00 до 17.00 телевещания не будет в следующих населенных пунктах:

Корсаковка-08.02.2017

Кроуновка-08.02.2017

Монакино-09.02.2017

Пуциловка-09.02.2017

Новогеоргиевка-14.02.2017

Полтавка-14.02.2017

Комиссарово-15.02.2017

Духовское-16.02.2017

Богуславка-21.02.2017

Дворянка-28.02.2017



