Приморье останется без телевидения

Профилактические работы пройдут на нескольких объектах цифрового вещания, расположенных по всему Приморью.
Как сообщили в департаменте информатизации и телекоммуникаций, сбои в телерадиовещании запланированы не более,чем на три часа.
На следующих объектах трансляция будет приостановлена с 6 по 22 февраля в период с 07:00 до 17:00:
- Сержантово-06.02.2017
- Рудная Пристань,Ясное-07.02.2017
- Каменка, Березовка-08.02.2017
- Каменка-09.02.2017
- Заметное, Лиственное, Варпаховка-14.02.2017
- Рубиновка,Павловка, Лесогорье-15.02.2017
- Дворянка, Комиссарово, Кокшаровка-16.02.2017
- Меркушевка, Кондратеновка-17.02.2017
- Заветное-21.02.2017
- Шумный-22.02.2017
- Антоновка-27.02.2017
- Изюбриный-28.02.2017
- Вострецово-06-09.02.2017 (в один из дней)
- Измайлиха, Восток-08-09.02.2017 (в один из дней)
- Глубинное, Светлогорье-13-16.02.2017 (в один из дней)
- Красный Яр-15-16.02.2017(в один из дней)
- Соболиный, Мельничное-21-22.02.2017 (в один из дней)
С 8 по 28 февраля в период с 7.00 до 17.00 телевещания не будет в следующих населенных пунктах:
- Корсаковка-08.02.2017
- Кроуновка-08.02.2017
- Монакино-09.02.2017
- Пуциловка-09.02.2017
- Новогеоргиевка-14.02.2017
- Полтавка-14.02.2017
- Комиссарово-15.02.2017
- Духовское-16.02.2017
- Богуславка-21.02.2017
- Дворянка-28.02.2017