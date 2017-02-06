На 8 канале начинаются «Зимние забавы»

Победителя конкурса ждет приятный сюрприз

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Для тех, кто любит мороз на щеках и ветер в волосах, кто не сидит дома в февральские деньки, 8 канал объявляет конкурс «Зимние забавы»! Наша зимушка отличается суровостью, но настоящим любителям приключений - это не страшно. Закутавшись в теплые тулупы, можно весело лепить снеговиков всей семьей, играть в снежки во дворе, гулять с собакой тихими вечерами, смело кататься на сноуборде и лыжах с верхушки горы, устроить танцевальную вечеринку на льду и многое другое.

Наверное, за зиму у многих уже успели накопиться «снежные» воспоминания, которыми нужно похвастаться. Начиная с 6 февраля, у зрителей есть возможность похвастаться, как они любят проводить время зимой. Всё, что нужно сделать – прислать фотографии или видео о ваших зимних приключениях на адрес: 8-konkurs@mail.ru. Все работы будут выложены в группе «8 канала» ВКонтакте (https://vk.com/viiichannel). Победителем конкурса «Зимние забавы» станет тот участник, который наберёт наибольшее количество голосов до 28 февраля. «Чемпиона голосования» ждёт очень приятный подарок, который заранее приготовила редакция «8 канала».