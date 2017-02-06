​Геннадий Лазарев: Все идет нормально, когда в крае есть хозяин

Президент ВГУЭС прокомментировал проблему с Хаяттами

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Гостиницы Хаятт во Владивостоке уже много лет, несмотря на гигантские средства, вложенные в их строительство, стоят недостроенные. На недавней встрече с журналистами своё мнение по этому поводу высказал депутат Законодательного собрания Приморского края, президент ВГУЭС Геннадий Лазарев, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Моя точка зрения, которую я неоднократно высказывал: жизнь устроена достаточно просто. Всё идёт нормально, когда в доме есть хозяин, – сказал Геннадий Лазарев. – Когда в доме есть хозяин, когда на заводе, в университете есть хозяин. Когда в крае есть хозяин. Здесь, как мне кажется, хозяйского отношения не хватает".

Напомним, продажей многофункционального гостиничного комплекса делового типа на мысе Бурный теперь будет заниматься Российский аукционный дом.

В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадью около шести тысяч квадратных метров, строительная готовность которого составляет 79%, и здание SPA-комплекса площадью более 2,6 тысяч квадратов готовностью 52%. Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысяч квадратных метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Ранее РИА VladNews сообщало, что руководство АО «Наш дом - Приморье» перенесло срок проведения аукциона по продаже гостиничного комплекса Хаятт на мысе Бурный, который так и не достроили со времён саммита АТЭС-2012 года. Объект так и не нашёл своего покупателя.две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.