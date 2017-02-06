​Геннадий Лазарев: Все идет нормально, когда в крае есть хозяин 15:49, 06 февраля ​Геннадий Лазарев: Все идет нормально, когда в крае есть хозяин (Эксклюзив)
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке 15:36, 06 февраля 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке (Фото)
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки 15:30, 06 февраля Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
16:10
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
16:10
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
16:10
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
16:07
Садоводам Владивостока расскажут, как получить небывалый урожай персиков
15:56
В одном из магазинов в Приморье была обнаружена мясная продукция без документов
15:49
​Геннадий Лазарев: Все идет нормально, когда в крае есть хозяин Эксклюзив
15:48
На 8 канале начинаются «Зимние забавы»
15:45
Россияне могут лишиться безлимитного интернета
15:36
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке Фото
15:30
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки Эксклюзив
15:25
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:15
Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке Фото и Видео
15:04
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
14:48
Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые
14:32
«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:17
СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов
14:01
Сарай сгорел в Приморье
13:50
Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:44
Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля Эксклюзив
13:39
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:28
Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:17
В Приморье зафиксировано 13 пожаров
13:06
Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
12:58
Квартирный вор пойдет под суд в Приморье
12:54
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:42
В Приморье сгорел дачный дом
12:31
Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:29
После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас
12:20
Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе
12:09
Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи Эксклюзив
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Садоводам Владивостока расскажут, как получить небывалый урожай персиков

Вход свободный
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Садоводам приморской столицы предлагают узнать о том, как правильно ухаживать за персиковыми деревьями и чем их удобрять, чтобы получить небывалый урожай. Лекция пройдёт уже в предстоящую пятницу, 10 февраля.

«О наиболее адаптированных для нашего климата сортах, агротехнике выращивания и защите персиковых деревьев от вредителей и болезней расскажут специалисты в предстоящую пятницу. Мы традиционно приглашает всех желающих на бесплатные занятия в школу садоводов и огородников», - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации Владивостока.

Занятие пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж).

Лекция состоится 10 февраля в 14:00.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На 8 канале начинаются «Зимние забавы»
15:48, 06 февраля 2017 На 8 канале начинаются «Зимние забавы»

Победителя конкурса ждет приятный сюрприз

Россияне могут лишиться безлимитного интернета
15:45, 06 февраля 2017 Россияне могут лишиться безлимитного интернета

Компании задумываются об отказе от безлимита

Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки
15:30, 06 февраля 2017 Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки

Местные жители защищают деревья

Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:25, 06 февраля 2017 Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья

Познакомились Леонид Андреевич и Валентина Степановна на танцах

В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
15:04, 06 февраля 2017 В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше

Осадков не ожидается

«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:32, 06 февраля 2017 «Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач

Курсовая задача это подготовка корабля к использованию по предназначению

Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:50, 06 февраля 2017 Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье

Планируется рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц