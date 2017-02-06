Пекин накрыло смогом после празднования Нового года

По всему миру китайский Новый год отмечают 1,4 млрд человек

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Китайский или лунный Новый год, который празднуют в Китае и во всём остальном мире, в этом году выпал на 28 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Так как праздник традиционно сопровождается фейерверками, миллионы огней взмыли в небо в ночь с пятницы на субботу в Пекине, несмотря на правительственные запреты. В субботу, когда начался год Петуха, город был наполнен густым дымом.

После рейдов на уличных торговцев продажи фейерверков упали на 4,9 % по сравнению с 2016 годом. Но небольшая убыль в продажах несильно повлияла на снижение загрязнения воздуха. Китайское Министерство охраны окружающей среды сообщило, что число взвешенных частиц в воздухе — 647 микрограмм на кубический метр — почти в 2 раза выше опасного уровня.

По всему миру китайский Новый год отмечают 1,4 млрд человек, включая 1,34 млрд человек в Китае и 40 млн эмигрантов из Поднебесной.

Отметим, что Новый год является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Он начинается на второе новолуние после зимнего солнцестояния с запуска фейерверков и шутих, а также сжигания благовоний, и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований.