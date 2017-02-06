5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке 15:36, 06 февраля 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке (Фото)
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки 15:30, 06 февраля Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки (Эксклюзив)
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше 15:04, 06 февраля В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
15:43
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
15:43
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
15:43
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
15:36
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке Фото
15:30
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки Эксклюзив
15:25
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:15
Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке Фото и Видео
15:04
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
14:48
Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые
14:32
«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:17
СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов
14:01
Сарай сгорел в Приморье
13:50
Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:44
Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля Эксклюзив
13:39
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:28
Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:17
В Приморье зафиксировано 13 пожаров
13:06
Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
12:58
Квартирный вор пойдет под суд в Приморье
12:54
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:42
В Приморье сгорел дачный дом
12:31
Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:29
После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас
12:20
Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе
12:09
Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи Эксклюзив
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
10:51
Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:40
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:38
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:33
Организатор наркопритона задержан во Владивостоке
10:29
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки

Местные жители защищают деревья
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Несмотря на запрет вырубки зеленых насаждений в черте Владивостока, жители города продолжают опасаться за судьбу деревьев в прилегающих лесах.

Жители района Дальхимпром обеспокоены тем, что экс-директор департамента земельных  и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова отдала в руки бизнесменов земельные участки, на которых расположен лес, сообщает корреспондент РИА VladNews.

“Благодаря тому, что местные жители все, как один, против вырубки, в этом лесу еще сохранена живая природа. А ведь там множество краснокнижных деревьев, которые, по словам коммерсантов, они скоро вырубят, так как им выдали порубочные талоны на некоторые участки здесь. Такая же ситуация в микрорайоне «Снеговая падь» и во многих районах, где Соколова раздавала земли”, - говорят горожане. 

Напомним, Наталья Соколова была уволена с поста директора департамента 21 декабря 2016 года.

Ранее местным жителям удалось отстоять сквер на Бестужева, 40, на месте которого депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев собирался построить супермаркет "Реми".

comments powered by Disqus
Похожие новости
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:25, 06 февраля 2017 Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья

Познакомились Леонид Андреевич и Валентина Степановна на танцах

В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
15:04, 06 февраля 2017 В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше

Осадков не ожидается

«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:32, 06 февраля 2017 «Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач

Курсовая задача это подготовка корабля к использованию по предназначению

Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:50, 06 февраля 2017 Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье

Планируется рассматривать по 21 тысячи заявок в месяц

Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля
13:44, 06 февраля 2017 Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля

Защита Андрея Поплавского указала на массу нарушений

Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:28, 06 февраля 2017 Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья

В крае переходят на электронную запись к врачу

Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
13:06, 06 февраля 2017 Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската

Подобные постройки появятся в четырех городах Приморья