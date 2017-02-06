Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки

Местные жители защищают деревья

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Несмотря на запрет вырубки зеленых насаждений в черте Владивостока, жители города продолжают опасаться за судьбу деревьев в прилегающих лесах.

Жители района Дальхимпром обеспокоены тем, что экс-директор департамента земельных и имущественных отношений Приморского края Наталья Соколова отдала в руки бизнесменов земельные участки, на которых расположен лес, сообщает корреспондент РИА VladNews.

“Благодаря тому, что местные жители все, как один, против вырубки, в этом лесу еще сохранена живая природа. А ведь там множество краснокнижных деревьев, которые, по словам коммерсантов, они скоро вырубят, так как им выдали порубочные талоны на некоторые участки здесь. Такая же ситуация в микрорайоне «Снеговая падь» и во многих районах, где Соколова раздавала земли”, - говорят горожане.

Напомним, Наталья Соколова была уволена с поста директора департамента 21 декабря 2016 года.

Ранее местным жителям удалось отстоять сквер на Бестужева, 40, на месте которого депутат Думы Владивостока Дмитрий Сулеев собирался построить супермаркет "Реми".