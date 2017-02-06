Россияне могут лишиться безлимитного интернета

Компании задумываются об отказе от безлимита

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Компания популярной в стране мобильного оператора всерьез задумались об отказе от тарифов с безлимитным интернетом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Пересмотреть цены на связь компания может из-за отказа от расширения своей розничной сети, а также завершения «ценовой войны» в сотовом ритейле. Формирования оптимальных тарифов МТС будет анализировать профиль потребления своих абонентов, чтобы предложить им оптимальные тарифы.

Представители «Мегафон» решение отказаться от безлимитного тарифа объяснили полным «отсутствием интереса» со стороны абонентов.