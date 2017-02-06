Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья

Познакомились Леонид Андреевич и Валентина Степановна на танцах

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

60-летие семейной жизни отпраздновали Валентина и Леонид Сергеевы из Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как рассказали в краевом департаменте записи актов гражданского состояния, глава семьи – Леонид Андреевич родился 1924 году, всю свою жизнь посвятил морю. После окончания школы попал по комсомольской путевке в Тихоокеанский военно-морской флот, с отличием закончил учебу на моториста на острове Русский.

«В 1945 году направлен в составе экипажа принимать в союзной Америке тральщик “АМ-271”, на котором впоследствии принимал участие в боевых действиях с Японией, освобождал города Северной Кореи. За боевые заслуги был награжден благодарностью от Генералиссимуса Иосифа Сталина, за боевое траление был удостоен медали Нахимова», – сообщили специалисты.

При передаче в 1947 году тральщиков в Китобойную флотилию, в числе 10 лучших специалистов, работал старшим мотористом-дизельщиком на передаваемом корабле. С 1960-х годов трудился старшим механиком на танкере «Мозырь» и судне «Ведущий», вторым механиком на «Советской России». За более чем 60-летний трудовой стаж он получил множество благодарственных писем и грамот краевого комитета партии, в 1970 году занесен в Книгу почета Дальморепродукт, имеет нагрудный знак «Отличник рыбной промышленности», за внедрение рационализаторских предложений, за самоотверженный труд был награжден медалью Ленина, имеет звание «Ветеран труда», неоднократно становился победителем социалистических соревнований.

Его спутница жизни Валентина Степановна родилась в 1934 году в многодетной семье в поселке Пластун Тернейского района. Будучи вторым по старшинству ребенком, помогала родителям воспитывать 14 братьев и сестер. После окончания уехала во Владивосток.

«Начав работу во Фрунзенском комсомоле, уже в 1955 году она поступила на работу во Фрунзенский отдел ЗАГС Владивостока. В органах ЗАГС проработала более 15 лет. Далее продолжила работу начальником жилищно-коммунального отдела завода “Дальприбор”. За добросовестный труд и активное участие в общественной жизни была отмечена благодарственными письмами и грамотами предприятия, носит почетное звание “Ветеран труда”, при ее непосредственном участии общежитие “Дальприбора” стало лучшим в Приморском крае», – отметили в департаменте.

Познакомились Леонид Андреевич и Валентина Степановна в 1956 году на танцах в клубе имени Дзержинского. Свадьбу решили не откладывать и сыграли 2 февраля 1957 года во Фрунзенском отделе ЗАГС Владивостока, где работала будущая невеста.

Супруги воспитали двух дочерей. В дружной семье Сергеевых есть внук, две внучки и даже два правнука.

Юбиляры семейной жизни поделились, что полны сил и принимают активное участие в воспитании правнуков.