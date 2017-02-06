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Снег ожидается в четверг во Владивостоке

На текущей неделе в крае будет облачно и морозно
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

На наступившей неделе будет преобладать облачная погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Временами возможен небольшой снег.

Ветер северный умеренный, на побережье временами сильный. Ночью морозно, −13…−20 °С, в горных районах до −30 °С, днём в южной половине 0…−5 °С, на севере −9…−14 °С.

В четверг, 9 февраля, по южной половине Японского моря будет смещаться циклон, его фронтальные разделы пройдут через Приморье и принесут небольшой снег. При этом слабый снег возможен и во Владивостоке.

А уже в конце рабочей недели в Приморье ожидается потепление.

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