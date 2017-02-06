В одном из магазинов в Приморье была обнаружена мясная продукция без документов

Составлен административный протокол

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В ходе рейда правоохранительных органов и Россельхознадзора торговых заведений по Артему была обнаружена охлажденная мясная продукция без документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Из незаконного оборота было изъято 37 килограммов свинины на сумму около 10 тысяч рублей.

По данному факту на индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол. Санкции предусматривают штраф на должностных лиц от трех до пяти тысяч рублей, на юридических – от десяти до двадцати тысяч рублей.

Изъятая продукция будет уничтожена в соответствии с действующим законодательством.