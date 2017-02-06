Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке

В выходные прошел финальный матч

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке завершился седьмой турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Игра была принципиальная – уедет ли кубок города в Шкотовский район вместе с командой «Старт», либо останется в краевой столице у команды «Беркут». В упорном и бескомпромиссном поединке победу со счетом 4:1 одержала команда «Беркут». Заместитель главы администрации города Наталья Мальцева поздравила финалистов.

«Рада приветствовать всех болельщиков и игроков нашего дворового турнира. Еще 7 лет назад глава города Игорь Сергеевич Пушкарёв поставил перед нами задачу – хоккейные коробки должны быть наполнены детьми и взрослыми, бабушками и дедушками. И мы с этой задачей справились. Наш турнир разросся, обрел большую популярность, конкуренция каждые выходные не шуточная. Мы не собираемся сбавлять обороты и, надеюсь, в следующем году в турнире будет больше команд. Поздравляю команду «Беркут» с заслуженной победой», - отметила Наталья Мальцева.

Финальный матч проходил на недавно открытой муниципальной хоккейной коробке на Фанзаводе. Около сотни болельщиком пришли ранним утром поболеть за свои команды. Ведь с самого начала задался захватывающий накал противоборства: любители погонять шайбу боролись за победу как настоящие профессионалы, а болельщики, в свою очередь, подбадривали игроков дружными лозунгами.

«Я приехала сегодня во Владивосток из Шкотовского района поболеть за свою любимую команду «Старт». В ней много наших друзей и знакомых. Мы до последнего надеялись, что наши спортсмены победят», - рассказала жительница Шкотовского района Елена Лаврова.

Сами хоккеисты порадовали зрителей яркой игрой, красиво исполненным буллитом во втором периоде и выяснениями отношений между соперниками. Отметим, драки в дворовом турнире категорически запрещены, что может повлечь за собой снятие целой команды.

«За четыре раза нашего участия в турнире по дворовому хоккею мы стали чемпионами во второй раз. Мы очень серьезно подошли к участию в этом году. Провели хорошую селекцию игроков, набрали оптимальный состав и удачно выступили. Хочу отметить, что добиться победы нам было не сложно, так как мы верили в свои силы», - поделился капитан команды «Беркут» Алексей Коряко.

После завершения матча состоялась традиционная торжественная церемония закрытия главного спортивного события зимнего сезона. Победителей турнира награждали заместитель главы администрации приморской столицы Наталья Мальцева и начальник управления развития физической культуры и массового спорта Юлия Вельбик. Команда «Беркут» получила заслуженный кубок главы города Владивостока Игоря Пушкарёва и денежный сертификат. Проигравшая команда «Старт» получила денежных сертификат в меньшем размере.