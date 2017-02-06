5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке 15:36, 06 февраля 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке (Фото)
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки 15:30, 06 февраля Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки (Эксклюзив)
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше 15:04, 06 февраля В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
15:42
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
15:42
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
15:42
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
15:36
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке Фото
15:30
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки Эксклюзив
15:25
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:15
Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке Фото и Видео
15:04
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
14:48
Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые
14:32
«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:17
СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов
14:01
Сарай сгорел в Приморье
13:50
Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:44
Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля Эксклюзив
13:39
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:28
Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:17
В Приморье зафиксировано 13 пожаров
13:06
Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
12:58
Квартирный вор пойдет под суд в Приморье
12:54
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:42
В Приморье сгорел дачный дом
12:31
Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:29
После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас
12:20
Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе
12:09
Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи Эксклюзив
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
10:51
Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:40
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:38
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:33
Организатор наркопритона задержан во Владивостоке
10:29
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые

Людям необходим фосфор и Омега-3
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие продукты полезны для мозга детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Результат показал, что лучше всего на мозг детей способствует рыба, так как в ней находится фосфор, а в некоторых морепродуктах также Омега-3. Эти вещества положительно влияют на скорость и точность передачи всех сигналов. Из-за недостатка в организме этих веществ у школьников замедляется усвоение необходимой информации.

А вот если данные вещества находятся в норме, то ребенок быстрее овладевает навыками чтения.

По словам ученых, человеческий организм не вырабатывает это полезное вещество, поэтому его следует принимать самостоятельно.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:39, 06 февраля 2017 Названа идеальная продолжительность трудовой недели

В эксперименте приняли участие 8 000 человек

Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:31, 06 февраля 2017 Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые

Тестовое лекарство уже было опробовано на грызунах

Владивостокские ученые разработали препарат для активации иммунной системы
09:16, 06 февраля 2017 Владивостокские ученые разработали препарат для активации иммунной системы

В скором времени будут проведены испытания на людях

Женщины платят за секс чаще, чем мужчины, - ученые
21:09, 05 февраля 2017 Женщины платят за секс чаще, чем мужчины, - ученые

Представительницы слабого пола избавляют себя от отношений

Двое и более детей становятся причиной появления заболеваний сердца у родителей, - ученые
18:16, 05 февраля 2017 Двое и более детей становятся причиной появления заболеваний сердца у родителей, - ученые

Мужчины также подвергаются риску заболеваний

Ответственная работа становится причиной ожирения, - ученые
16:38, 05 февраля 2017 Ответственная работа становится причиной ожирения, - ученые

Люди перестают следить за питанием и физической активностью

Суши, приготовленные в России, опасны для здоровья, - Роспотребнадзор
15:18, 05 февраля 2017 Суши, приготовленные в России, опасны для здоровья, - Роспотребнадзор

Образцы блюда отправили на экспертизу