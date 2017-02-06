Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые

Людям необходим фосфор и Омега-3

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, какие продукты полезны для мозга детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Результат показал, что лучше всего на мозг детей способствует рыба, так как в ней находится фосфор, а в некоторых морепродуктах также Омега-3. Эти вещества положительно влияют на скорость и точность передачи всех сигналов. Из-за недостатка в организме этих веществ у школьников замедляется усвоение необходимой информации.

А вот если данные вещества находятся в норме, то ребенок быстрее овладевает навыками чтения.

По словам ученых, человеческий организм не вырабатывает это полезное вещество, поэтому его следует принимать самостоятельно.