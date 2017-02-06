«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач

Курсовая задача это подготовка корабля к использованию по предназначению

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2), сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработает упражнения по постановке радиоэлектронных помех, проведет учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнит ряд противодиверсионных мероприятий.

Во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации флота экипаж корвета осуществит совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.

Курсовая задача (К-2) это подготовка корабля к использованию по предназначению, то есть организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, выполнять в море задачи по предназначению, а так же вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.