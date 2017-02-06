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Общество

В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Прошедшие выходные порадовали приморцев прекрасной погодой – на большей территории края столбики термометров поднялись до плюсовых температур, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 6 февраля, в Приморье местами прошел небольшой снег и активизировался поток холодного воздуха. Похолодание также продолжится.

Во Владивостоке без осадков. Ветер северный сильный. Прохладно, во второй половине дня температура воздуха не выше −5…−8 °C.

Предстоящей ночью циклон покинет Японское море и, активно углубляясь, переместится в северо-западную часть Тихого океана. Но высотный центр циклона в предстоящие сутки еще будет оказывать влияние на погодные условия в Приморском крае. Местами ожидается небольшой снег. Ветер северный на побережье сильный. Температура воздуха ночью −15…−23 °C, в горных районах до −30 °C, на побережье −8…−13 °C, днем от −2 °C на юге, до −13 °C на севере.

Во Владивостоке без осадков. Ветер северный сильный. Температура ночью −12…−14 °C, днем −5…−7 °C.

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