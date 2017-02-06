СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов

Управление внутренней политики данную ситуацию пока не комментирует

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Кремль обсудил отставку пяти губернаторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Ведомости». Такое решение обсудили на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

Сообщается, что внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первый шаг, по словам бывшего федерального чиновника и близкого к Кремлю источника газеты, — объявление в ближайшие дни об отставке порядка пяти губернаторов.

В настоящее время управление внутренней политики данное решение пока не комментирует.