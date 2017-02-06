5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке 15:36, 06 февраля 5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке (Фото)
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки 15:30, 06 февраля Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки (Эксклюзив)
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше 15:04, 06 февраля В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
15:42
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
15:42
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
15:42
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
15:36
5-летний ребенок выпал из окна многоэтажки во Владивостоке Фото
15:30
Лес на Дальхимпроме под угрозой вырубки Эксклюзив
15:25
Бриллиантовый юбилей супружеской жизни отметила семья из Приморья
15:15
Стал известен победитель седьмого турнира по дворовому хоккею во Владивостоке Фото и Видео
15:04
В ближайшие дни в Приморье похолодает еще больше
14:48
Рыба способствует развитию интеллекта у детей, - ученые
14:32
«Адмирал Трибуц» вышел в море для отработки тактических задач
14:17
СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов
14:01
Сарай сгорел в Приморье
13:50
Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:44
Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля Эксклюзив
13:39
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:28
Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:17
В Приморье зафиксировано 13 пожаров
13:06
Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
12:58
Квартирный вор пойдет под суд в Приморье
12:54
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:42
В Приморье сгорел дачный дом
12:31
Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:29
После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас
12:20
Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе
12:09
Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи Эксклюзив
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
10:51
Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:40
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:38
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:33
Организатор наркопритона задержан во Владивостоке
10:29
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

СМИ: В ближайшие дни будет объявлено об отставке пяти губернаторов

Управление внутренней политики данную ситуацию пока не комментирует
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Кремль обсудил отставку пяти губернаторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Ведомости». Такое решение обсудили на прошлой неделе в управлении внутренней политики.

Сообщается, что внутриполитический блок Кремля надеется использовать сентябрьские выборы для улучшения политической ситуации в ряде проблемных регионов в преддверии президентских выборов. Первый шаг, по словам бывшего федерального чиновника и близкого к Кремлю источника газеты, — объявление в ближайшие дни об отставке порядка пяти губернаторов.

В настоящее время управление внутренней политики данное решение пока не комментирует.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:38, 06 февраля 2017 Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 6 февраля

Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
10:01, 06 февраля 2017 Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье

Состоялась двусторонняя встреча представителей стран

Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости
00:58, 06 февраля 2017 Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости

За период кризиса финансовые запасы страны сильно истощились

В Роспотребнадзоре назвали долю фальсификата на прилавках‍
22:51, 05 февраля 2017 В Роспотребнадзоре назвали долю фальсификата на прилавках‍

Из продовольствия в России чаще всего подделывают молочные, рыбные продукты и полусладкие игристые вина

Когда откроют Египет для туристов?
19:36, 05 февраля 2017 Когда откроют Египет для туристов?

Один из самых волнующих вопросов для россиян

Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, последние новости
07:35, 05 февраля 2017 Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, последние новости

ВВП России в этом году вырастет на 1 процент

Владимир Путин рассказал о том, как вырастут зарплаты россиян в 2017 году
06:27, 05 февраля 2017 Владимир Путин рассказал о том, как вырастут зарплаты россиян в 2017 году

В этом году есть все шансы не только восстановить утраченное, но и немножко приподняться