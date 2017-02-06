Квартирный вор пойдет под суд в Приморье

Ущерб превысил 150 тысяч рублей

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Житель Артема обвиняется в шести квартирных кражах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

По версии следствия, обвиняемый, не имея постоянного источника дохода, с июля 2014 года совершил шесть квартирных краж. Объектами преступного посягательства были, в том числе, соседские квартиры, куда он незаконно проникал через лоджии.

Таким образом, фигурант дела знал, что хозяин одной из квартир работает за границей, а в его квартире находится дорогостоящее имущество. Злоумышленник проник в квартиру через лоджию, похитив золотые изделия, а через полгода он вновь совершил кражу из этой же квартиры, незаконно завладев ноутбуком и другим имуществом.

Еще одну кражу обвиняемый совершил из квартиры своего приятеля, куда смог проникнуть благодаря похищенным заранее ключам от входной двери.

Всего в результате преступных действий злоумышленника потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму более 150 тыс. рублей.

В настоящее время дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.