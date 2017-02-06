После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас

Ответ на вопрос, который волнует многих

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Вопрос «как похудеть после родов» нередко начинает волновать девушку задолго до того, как она узнает о том, что у нее будет ребенок. И, столкнувшись с тем, как беременность изменяет тело, молодой маме не терпится узнать: когда можно начинать стройнеть? Как выстроить рацион питания? Когда можно идти в тренажерный зал? Как заниматься дома? Понимая, насколько важны для девушек ответы на эти и многие другие вопросы редакция сайта yourlife.pro и специалист по здоровью и питанию, фитнес-инструктор, «Мисс Бикини 2016», молодая и красивая мама — Валерия Алексеева, создали совместный проект Fitnessmamavl о питании и режиме тренировок после родов. Читайте эксклюзивное интервью с Валерий, где она рассказала почему решила принять участие в проекте, как пришла в форму после родов и как ей удается успешно совмещать семью и любимое дело - http://yourlife.pro/