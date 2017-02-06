Названа идеальная продолжительность трудовой недели

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В эксперименте приняли участие 8 000 человек
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Австралийские ученые выяснили, какое количество рабочих дней безопасно для здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. В эксперименте приняли участие восемь тысяч человек.

Проанализировав распорядок дня и состояние здоровья респондентов, стало известно, что работать более 39 часов в неделю вредно для здоровья. Исследователи подчеркнули, что работы свыше 39 часов в неделю называется трудоголизмом, а он может привести к развитию хронических заболеваний.

Отмечается, что женщинам, которые помимо работы загружены и домашними делами, трудиться в офисе не следует более 34 часов в неделю, а здоровым и крепким мужчинам, не особенно обремененным заботами по дому, безо всякого вреда можно сидеть в офисе и по 47 часов в неделю.

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