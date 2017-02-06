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Общество

Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья

В крае переходят на электронную запись к врачу
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

К концу 2017 года 100% медицинских учреждений края подключат к единому порталу электронной записи на прием к врачу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Очереди в регистратуры приморских медучреждений скоро уйдут в прошлое, в крае переходят на электронную запись к врачу. И это только часть большого проекта по информатизации здравоохранения региона, сообщил директор профильного департамента Андрей Кузьмин.

«На сегодняшний день такая форма уже работает в лечебных учреждениях края, но пока децентрализованно. Мы намерены создать единую региональную систему электронной записи на прием к врачу в медицинские организации амбулаторно-поликлинического звена. На первом этапе к единому порталу планируется подключить 220 площадок. Это поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены инфоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, мы разрабатываем мобильное приложение, которое будет интегрировано с региональным порталом», – доложил руководитель департамента.

Реализация проекта запланирована на 2017-2018 годы, но большая часть будет выполнена уже в текущем году. Для этого соответствующим программным обеспечением оснастят 48 регистратур лечебных учреждений в 24 районах края. В следующем году процент электронной записи в общем объеме уже составит не менее 30%, добавил Андрей Кузьмин.

Еще один канал дистанционной записи на прием, который планируется создать в рамках проекта, это многоканальный колл-центр, интегрированный с единым порталом.

«Регистратура продолжит работать в формате фронт-офиса, но электронные и дистанционные виды записи значительно снимут нагрузку и сделают этот процесс более комфортным и удобным для людей», — добавил спикер.

У людей должна быть возможность записаться на прием к любому врачу в удобной форме. Кроме того, необходимо предусмотреть обучение персонала, который будет работать с людьми. На сегодняшний день регистратура зачастую является предметом критики людей, чаще всего справедливо. Необходимо внедрять клиентоориентированный подход, общаться с людьми, которые пришли за помощью к врачам, максимально вежливо и помогать им.

В рамках информатизации медицины края в Приморье также будет создан Центральный архив медицинских изображений с модулем «Телерадиология». В этом году к нему подключат оборудование для КТ, МРТ и ангиографии, в следующем году – флюорографы и маммографы, что даст возможность проведения телемедицинских консультаций во всех лечебных учреждениях края.

Лаборатории приморских здравниц также оснастят информационными системами, автоматизирующими направление на обследование, получение и передачу результата в электронную карту пациента, а медицинские учреждения – комплексными медицинскими информационными системами и высокоскоростными каналами связи. В рамках первого этапа в Приморье подключат почти 300 площадок, в затем ещё более 700.

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