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Сарай сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Вечером, 5 февраля в 19:53 в пожарно-спасательную службу Чугуевского муниципального района поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого сарая в селе Соколовка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. 

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и приступили к тушению.

В 20.31 пожар был локализован, а в 23.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.В

результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены.

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