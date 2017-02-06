Сарай сгорел в Приморье

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Вечером, 5 февраля в 19:53 в пожарно-спасательную службу Чугуевского муниципального района поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого сарая в селе Соколовка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные и приступили к тушению.

В 20.31 пожар был локализован, а в 23.05 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. При тушении пожара были задействованы 5 человек личного состава и 2 единицы техники.В

результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания будут установлены.