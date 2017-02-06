В Приморье сгорел дачный дом

Причины возгорания устанавливаются

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

5 февраля в 16:26 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийска поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Звонивший по телефону сообщил, что на улице Казачья на территории садоводческого общества «Заря 2» горит дачный домик.

Прибыв по указанному адресу спустя 10 минут, огнеборцы приступили к тушению. В ходе проведённой разведки был установлен очаг возгорания. Горели дачный дом, пристройка, мебель и домашние вещи.

В 16:40 пожар был локализован, а в 18:00 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 7 человек личного состава и 2 единицы техники.