Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе

У заявителей имеется возможность оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» подведены регулярного итоги конкурса «Лучшее отделение месяца», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Этот конкурс проводится для улучшения качества обслуживания, повышения профессионального уровня специалистов МФЦ, а также с целью распространения опыта их лучшей работы.

Конкурсной комиссией оценивается работа отделений МФЦ ВГО по различным показателям. При определении победителя учитываются количество предоставленных услуг, время ожидания в очереди, средняя нагрузка на одного специалиста, время оказания услуги. Обязательно принимаются во внимание и отзывы заявителей о качестве обслуживания и работе отделений МФЦ.

Напомним, что у заявителей имеется возможность оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг по ряду критериев по пятибалльной системе. Так, по итогам января 2017 года респонденты оценили время предоставления услуги; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной услуги, а также комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная услуга - на 4,9 балла; время ожидания в очереди, доступность информации о порядке предоставления услуги – на 4,8 балла. При этом подавляющее большинство заявителей – 97% дали положительную оценку качества предоставляемых в МФЦ Владивостока услуг.

В итоге лучшим подразделением января 2017 года признано отделение № 4, расположенное по ул. Адмирала Невельского, 13 (руководитель Е.А.Зверева). Только за минувший месяц в это отделение обратилось порядка пяти тысяч заявителей, им здесь оказано более трех тысяч услуг, выдано около двух тысяч документов. Стоит отметить, что отделение № 4 признается лучшим в МФЦ ВГО уже второй месяц подряд.

В настоящее время во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения - в поселке Трудовое и на острове Русский в поселке Экипажный. Они предоставляют гражданам 165 государственных, региональных и муниципальных услуг, перечень которых постоянно увеличивается. С начала нынешнего года в МФЦ Владивостока обратились порядка 35 тысяч заявителей, им оказано более 20 тысяч услуг.