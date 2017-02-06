Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля 13:44, 06 февраля Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля (Эксклюзив)
В Приморье зафиксировано 13 пожаров 13:17, 06 февраля В Приморье зафиксировано 13 пожаров
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ 12:54, 06 февраля ​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
13:52
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
13:52
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
13:50
Почти 16 тысяч заявок на дальневосточные гектары поступило в Приморье
13:44
Строителя Приморского океанариума могут выпустить из СИЗО 7 февраля Эксклюзив
13:39
Названа идеальная продолжительность трудовой недели
13:28
Длинные очереди в регистратуру поликлиники исчезнут из Приморья
13:17
В Приморье зафиксировано 13 пожаров
13:06
Во Владивостоке появится рыбный рынок в форме ската
12:58
Квартирный вор пойдет под суд в Приморье
12:54
​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ
12:42
В Приморье сгорел дачный дом
12:31
Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые
12:29
После родов стремитесь вернуться к прежним формам? Тогда проект Fitnessmama для Вас
12:20
Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе
12:09
Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи Эксклюзив
11:54
Приморцы не хотят дышать угольной пылью Фото
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
10:51
Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:40
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:38
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:33
Организатор наркопритона задержан во Владивостоке
10:29
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
10:18
Два человека заразились птичьим гриппом в Китае
10:01
Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
09:52
Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме
09:42
Приморец вымогал деньги, угрожая физической расправой
09:31
Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке Фото
09:19
«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность
09:16
Владивостокские ученые разработали препарат для активации иммунной системы
09:09
Гороскоп на 6 февраля
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке определено лучшее отделение МФЦ по итогам работы в январе

У заявителей имеется возможность оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В муниципальном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» подведены регулярного итоги конкурса «Лучшее отделение месяца», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

Этот конкурс проводится для улучшения качества обслуживания, повышения профессионального уровня специалистов МФЦ, а также с целью распространения опыта их лучшей работы.

Конкурсной комиссией оценивается работа отделений МФЦ ВГО по различным показателям. При определении победителя учитываются количество предоставленных услуг, время ожидания в очереди, средняя нагрузка на одного специалиста, время оказания услуги. Обязательно принимаются во внимание и отзывы заявителей о качестве обслуживания и работе отделений МФЦ.

Напомним, что у заявителей имеется возможность оценить качество предоставления государственных и муниципальных услуг по ряду критериев по пятибалльной системе. Так, по итогам января 2017 года респонденты оценили время предоставления услуги; вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственной услуги, а также комфортность условий в помещении, в котором предоставлена государственная услуга - на 4,9 балла; время ожидания в очереди, доступность информации о порядке предоставления услуги – на 4,8 балла. При этом подавляющее большинство заявителей – 97% дали положительную оценку качества предоставляемых в МФЦ Владивостока услуг.

В итоге лучшим подразделением января 2017 года признано отделение № 4, расположенное по ул. Адмирала Невельского, 13 (руководитель Е.А.Зверева). Только за минувший месяц в это отделение обратилось порядка пяти тысяч заявителей, им здесь оказано более трех тысяч услуг, выдано около двух тысяч документов. Стоит отметить, что отделение № 4 признается лучшим в МФЦ ВГО уже второй месяц подряд.

В настоящее время во Владивостоке работают пять отделений МФЦ и два территориально обособленных структурных подразделения - в поселке Трудовое и на острове Русский в поселке Экипажный. Они предоставляют гражданам 165 государственных, региональных и муниципальных услуг, перечень которых постоянно увеличивается. С начала нынешнего года в МФЦ Владивостока обратились порядка 35 тысяч заявителей, им оказано более 20 тысяч услуг.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморцы не хотят дышать угольной пылью
11:54, 06 февраля 2017 Приморцы не хотят дышать угольной пылью

Более 3000 человек вышли на пикет

Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:43, 06 февраля 2017 Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке

Неравнодушные жители помогают животным, оказавшимся в беде

Приморский океанариум объединил науку и искусство
11:17, 06 февраля 2017 Приморский океанариум объединил науку и искусство

Экспозиция будет доступна до 12 февраля

Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
11:02, 06 февраля 2017 Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы

Больше половины опрошенных считают, что отвлекаться полезно

Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:51, 06 февраля 2017 Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале

Шестерым из них - 95 лет

Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:40, 06 февраля 2017 Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице

Дети умершего мужа выгнали женщину из квартиры

Два человека заразились птичьим гриппом в Китае
10:18, 06 февраля 2017 Два человека заразились птичьим гриппом в Китае

Больные госпитализированы