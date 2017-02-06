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Дело Пушкарёва

​Москва: Арест главы Владивостока Игоря Пушкарева – политический заказ

Известный политолог высказал свое мнение о деле мэра приморской столицы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Директор института политического права и управления Алексей Васильев в эфире программы «Пиджаки» на радио «Говорит Москва» прокомментировал дело главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщает РИА VladNews.

«Если люди не представляют общественной опасности, зачем их в тюрьму сажать до суда? Если они никого не убили, не изнасиловали, не расстреляли? У нас сейчас тюрьмы переполнены, потому что следователям гораздо проще оказывать давление на подследственных, когда они в тюрьме. Это психологически очень влияет на человека. Допустим, ты вчера был известным бизнесменом, известным политиком, завтра тебя сажают в тюрьму, и ты сидишь там, и ничего не происходит. Год, два ничего не происходит. Вообще. Арестовали губернатора Сахалинской области Хорошаева, прошло, извините, полтора года уже, и ничего не происходит. Арестовали мэра Владивостока Пушкарева - и тоже ничего не происходит, - прокомментировал политолог. - Суд штампует бессмысленные решения. Гайзера обвинили в организации преступного сообщества, а мэра Пушкарева в том, что он использовал для работы городских объектов строительную компанию, которая принадлежит его брату, и в результате город понес какой-то ущерб, который никем не доказан, который непонятен с юридической точки зрения, и на сегодня в деле ничего не происходит. То есть одно дело - преступное сообщество, а другое дело - просто немного денег украл. Ну, проще говоря. Причем не доказано ничего, ни то, что там организованно сообщество, ни то, что здесь украл, потому что суда не было еще. Но совершенно разная социальна значимость этих деяний. Суд не происходит ни год, ни два, возникает вопрос, а что происходит вообще? Зачем людей посадили? И когда даже известный влиятельный человек не может защититься, тем более мелкие сошки будут пачками приниматься и вообще без суда и следствия, как это иногда происходит, годы проводить в следственном изоляторе. Годы. Система всегда должна работать одинаково. Независимо от статуса человека. Если есть за что сажать, надо сажать, но если не за что - не надо ни дело возбуждать, ни сажать в тюрьму. А когда поступает просто политический заказ - он просто отрабатывается, вот и все».

Проблема кроется в том, кто управляет Приморским краем, считает Алексей Васильев: «Арест Пушкарева далеко не первый в череде арестов чиновником высших Приморского края, но кардинально отличающийся от этих арестов. Пушкарева арестовали, но пока он еще формально мэр города остается. Попытки возбудить это дело предпринимались несколько раз на протяжении 2014 и 2015 годов. Основания не было. И вот появилось решение УФАС, возбудили уголовное дело. Решение УФАС отменено - казалось бы, теперь нужно прекратить уголовное дело и выпустить человека из тюрьмы, но этого не происходит. И так можно бесконечно переносить».

«Хотя я думаю, что причины его ареста политические. Он был политическим оппонентом действующего губернатора, кресло под которым очевидно шатается в результате вала негативных историй, связанных с его деятельностью и деятельностью его ближайших подчиненных. Ни об одном губернаторе после Нового года столько не говорят, сколько о Миклушевском. Исключительно, что он смог сделать, это наконец-то посадить Пушкарева. Потому, что политические были причины. Пушкарев формально является до сих пор мэром не потому, что нельзя было его отрешить от должности, а потому, что желающих больше не находится работать с этим губернатором на этой должности», - подытожил политолог.

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