Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке

Неравнодушные жители помогают животным, оказавшимся в беде

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке стартует флешмоб «Добрый вызов», который направлен на помощь животным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов. Акция была запущена в Ивановской области.

Первыми с инициативой выступили активные пользователи социальных сетей – студенты Иваново, которые решили через интернет передавать эстафеты добрых дел: покормить, приютить бездомную кошку или собаку, передать в приют сухой корм, консервы, необходимые аксессуары.

В Приморье акцию запустил батутный парк JUMPTOWN, разместив на стойке у администратора коробку для сбора пожертвований на помощь животным, попавшим в беду.

В среду, 8 февраля, JUMPTOWN сделает вызов на ответное действие конкретному человеку или компании, тем самым дав старт «Доброму вызову» в Приморье. Кому конкретно будет адресован вызов – пока не раскрывается.

Сейчас развлекательный парк собирает все необходимое, что может спасти жизнь животным: ветошь, корма для собак и кошек, ошейники, поводки, миски, лежанки, игрушки, деньги на лечение и содержание питомцев, а также медицинские препараты, бинты, шприцы и пеленки.

Даже самая маленькая помощь - это неоценимый вклад для бездомных животных!

Телефон для справок: 2-504-604 батутный парк JUMP TOWN или 227-37-56 ВОО «Защита животных-ЗооИнформ»