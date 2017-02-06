Приморский океанариум объединил науку и искусство

Экспозиция будет доступна до 12 февраля

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В Приморском океанариуме открылась выставка, приуроченная к Всемирному дню водно-болотных угодий, сообщает корреспондент РИА VladNews.

"Все началось с подготовки к Всемирному дню водно-болотных угодий. Чтобы поднять интерес к этой теме, я решила рассказать о ней языком современного искусства и обратилась с этим к Яне Гапоненко и Владивостокской школе современного искусства. Они как раз заканчивали свою предыдущую выставку "Цейтнот", которую сделали в рекордно краткие сроки. На эту тоже времени было немного. По причине спешки до выставки добрались работы только 8 художников, все исполненные в разных жанрах: живопись Марины Давидович, математические картины Натальи Цымбал, фотоколлаж Евгении Кокуриной, рефлексивная работа Евгении Макуковой, тактильный бокс Антона Пастухова, триптих в древнерусской стилистике Арины и Константина Максимовых и инсталляция Дениса Кулика. В будущем хочется больше работать со светом и звуком в галерее, показывать видеоработы и более масштабные инсталляции. Есть желание продолжать сотрудничать с молодыми художниками и развивать идеи экологического и научного искусства дальше. Очень радостно, что первое сотрудничество было с ВШСИ, потому что, во-первых, Океанариум поддержал такую уникальную образовательную инициативу, а во-вторых, потому что науку и современное искусство объединяет экспериментаторский дух и желание исследовать",- поделилась организатор выставки Кристина Александрова.

Экспозиция-исследование пограничной среды между сушей и водой разместилась недалеко от входа в дельфинарий. Для посетителей сотрудники океанариума и приглашенные специалисты приготовили много интересных фактов. Также можно будет увидеть тематические картины и инсталляции.

Выставка продлится до 12 февраля.