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Кишечные бактерии помогают побороть рак, - ученые

Тестовое лекарство уже было опробовано на грызунах
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые сообщили, что им удалось найти способ, как сделать лекарство от рака более эффективным, используя при этом кишечные бактерии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Voanews.

Специалисты несколько лет работали над сознанием лекарства и установили, что помочь в том смогут лишь кишечные бактерии.

Оказывается, что именно бактерии способны воздействовать на раковые клетки, делая их более уязвимыми для лекарственного препарата.

Как передает издание, тестовое лекарство на основе кишечных бактерий уде было выпущено и уже проведены первые тесты, которые прошли на грызунах с разными стадиями рака.

По словам специалистов, бактерии, находящиеся в кишечники, действительно повышают эффективность препарата. Таким образом, новый препарат будет «заставлять» полезных для человека бактерий воздействовать на раковые клетки.

В скором времени планируется испытать препарат на людях. Если все прогнозы подтвердиться, то лекарство сможет стать действительно настоящим прорывом в лечение рака и онкологии.

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