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Общество

Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы

Больше половины опрошенных считают, что отвлекаться полезно
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Опрос жителей Дальнего Востока помог выяснить, что сильнее всего снижает желание работать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

Оказалось, что снижению мотивации больше всего способствует несогласованность работы между подразделениями и сотрудниками компании. Её отметили 59% участников опроса. Чуть меньше, 49% говорят, что у них опускаются руки из-за низкой заработной платы. Каждого второго демотивирует отсутствие похвалы и поощрений за хорошую работу (41%). Чуть меньше, 38%, пожаловались, что их руководитель снижает желание работать. Лишь 5% респондентов указали, что их мотивации к работе ничего не мешает.

Среди факторов, отвлекающих от работы в течение дня, сотрудники компаний выделяют внезапно возникающие вопросы и проблемы, требующие срочного решения (38%). Также отвлекающим фактором оказался шум от коллег — неформальные разговоры и болтовня (30%). При этом, от работы способны отвлечь не только личные проблемы (8%), но и социальные сети (5%) и погода за окном (5%). Правда, 38% отметили, что их от работы ничего не отвлекает.

Больше половины респондентов согласились с тем, что иногда полезно отвлекаться от работы (59%). Почти половина (46%) согласились с тем, что продуктивнее работали бы вне офиса, на удалённой основе. А вот на вопрос работали бы вы продуктивнее в отдельном кабинете, без коллег рядом - 38% опрошенных ответили, что нет, а 35% согласились, что их работа бы улучшилась.

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