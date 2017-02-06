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Интервью

Владивостокский бармен: Рецепты нужно учить, как стихи

Как стать мастером по приготовлению коктейлей и что для этого нужно, рассказал Виктор Артюх
Фото: социальные сети Фото: социальные сети
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 февраля, Международный день бармена. В преддверии профессионального праздника корреспондент РИА VladNews пообщался с одним из барменов Владивостока Виктором Артюхом, студентом второго курса магистратуры ДВФУ, который рассказал о тонкостях своей профессии и о том, как приготовить коктейль дома.

- Витя, как получилось, что ты стал барменом? Насколько мне известно, у тебя высшее образование совсем в другой области?

- Как многие студенты на первом курсе, параллельно учебе я искал работу. Я решил сразу податься в сферу общественного питания, но на должность бармена не так просто попасть. Для начала нужен опыт, поэтому я работал официантом около года, только потом решил еще раз попробовать стать барменом, как оказалось - удачно.

- Ты проходил какие-то курсы для барменов?

- Некоторые думают: чтобы стать барменом, надо обязательно пройти какие-то курсы, но все мои знакомые, которые работают в этой сфере, не проходили обучения, как и я, все мы самоучки. Смотришь, наблюдаешь, повторяешь. Всегда есть ошибки, и это хорошо, ведь на ошибках учишься, так было и в моем случае.

- Расскажи, как приготовить коктейль, не пробуя его? Разрешено ли барменам пробовать напиток перед подачей?

- Коктейль можно и не пробовать перед подачей, если ты его уже делал миллион раз и знаешь «граммовку» на зубок. Но если захотел попробовать, то это не запрещено. Безусловно, не следует отпивать из бокала, это недопустимо. Следует взять чистую трубочку, набрать каплю, чтобы не уменьшать объем, попробовать. Бармены даже с капли способны понять, если что-то не так.

- А что, если попросили что-нибудь особенное, не по стандартному рецепту?

- Да, нередко бывает, что гость просит приготовить что-то не из меню, и это легче, если посетитель знает ингредиенты. А если знает только название, то здесь уже все зависит от бармена: если знаешь рецепт, то, можно сказать - повезло, если нет - придется искать в интернете. Но ни в коем случае гостю мы не отказываем, только если на баре нет таких составляющих, следует предложить альтернативу.

- Как ты запоминаешь рецепты, ведь их очень много?

- Запоминать рецепты не сложно, особенно когда делаешь их много раз за смену, само в голове укладывается, а если нет, то просто заучиваешь, как стихи.

- Планируешь ли ты развивать свою карьеру бармена?

- Развиваться дальше не получится, к сожалению, потому что в скором времени уйду в армию. А после нее - почему бы и нет, как минимум, это может быть хобби.

- Может быть, у тебя есть какая-нибудь мечта, например, собственный бар на Мальдивах?

- Ну конечно, любой человек не отказался бы от маленького бара где-нибудь на Мальдивах.

- А какой твой самый любимый коктейль? Не с точки зрения приготовления, а с точки зрения употребления. Что ты пьешь на вечеринках со своими друзьями?

- Как такового любимого коктейля у меня нет. Я как большинство: "Мне что-нибудь сладенькое, средней крепости"… Чаще, если пью, то «Куба либре» - это ром с колой и лаймом, простой, но мне нравится.

- Как ты считаешь, какой ингредиент или ингредиенты должны быть обязательно в каждом домашнем баре, и какие приспособления?

- На самом деле, предпочтения для домашнего бара у всех могут быть разными, но как по мне, то это кола, сок (2-3 видов), газированная вода, ром, текила, виски, водка, гренадин (сироп), сироп маракуя, сахарный сироп, лимонный сок, лайм. На самом деле это можно перечислять бесконечно, смотря у кого какой бюджет. А вот из инвентаря, думаю, хватит шейкера (в чем смешивать), джигера (своего рода мерник), барной ложки (дома она больше для слоистых коктейлей), стрейнера (типа ситечка).

- На твой взгляд, какой на сегодняшний день самый популярный коктейль?

- Не могу сказать. Бывает отличие в одном сиропе, и у коктейля уже другое название.

- Какой коктейль можно приготовить дома из простых ингредиентов?

- Дома приготовить можно ту же «Куба либре». Если коктейль их 2-3 ингредиентов, то приготовить его дома - не проблема, если под рукой есть кола или сок, сироп и алкоголь.

- Что бы ты посоветовал человеку, который хочет стать барменом? С чего нужно начинать?

- Тем, кто хочет стать барменом, скажу одно: не нужно бежать сразу на курсы обучения, сходите в какое-нибудь заведение, понаблюдайте, если есть друзья бармены, будет еще легче. Также можно поработать официантом, такая должность дает знания для продвижения. Главное - смотреть на бар. С такими знаниями можно попасть на работу барменом в простенькое заведение, а, набравшись опыта, можно пробовать себя уже в заведениях более высокого уровня.

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