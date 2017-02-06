Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале

Шестерым из них - 95 лет

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В феврале 104 приморских ветерана отмечают юбилейные дни рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Шестеро пожилых людей встречают 95-летие, остальным исполнятся 90 лет.

В списке участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. По доброй традиции каждый из них в юбилей получит поздравительные открытки от Президента Российской Федерации и Губернатора Приморского края.

Дни рождения шестерых ветеранов приходятся на праздничный день – День защитника Отечества. 23 февраля будет принимать поздравления с 90-летием и жительница Седанкинского дома-интерната Светлана Решетнева.

По словам директора учреждения Натальи Новиковой, несмотря на почтенный возраст, Светлана Всеволодовна остается жизнерадостной и активной.

«В этот день мы обязательно устроим для неё маленький праздник с чаепитием», – говорит она.

Напомним, что традиция вручать персональные поздравления ветеранам-юбилярам от Президента Владимира Путина появилась в Российской Федерации в 2012 году. В Приморье юбилярам, вместе с президентскими, вручают и поздравления от Губернатора Владимира Миклушевского.

«С 2012 года время памятные открытки получили более пяти тысяч наших ветеранов»,– сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.