Приморцы не хотят дышать уголной пылью 11:54, 06 февраля Приморцы не хотят дышать уголной пылью (Фото)
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке 11:43, 06 февраля Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
Приморский океанариум объединил науку и искусство 11:17, 06 февраля Приморский океанариум объединил науку и искусство (Фото)
Новостная лента
Февраль, 06 понедельник
11:57
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:57
Дневник девушки: Как создать идеальную фигуру в домашних условиях? Видео
11:54
Приморцы не хотят дышать уголной пылью Фото
11:43
Флешмоб «Добрый вызов» стартует во Владивостоке
11:17
Приморский океанариум объединил науку и искусство Фото
11:02
Стало известно, что больше всего отвлекает дальневосточников от работы
10:51
Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале
10:40
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:38
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
10:33
Организатор наркопритона задержан во Владивостоке
10:29
Дрифт на льду закончился ДТП в Приморье
10:18
Два человека заразились птичьим гриппом в Китае
10:01
Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье
09:52
Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме
09:42
Приморец вымогал деньги, угрожая физической расправой
09:31
Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке Фото
09:19
«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность
09:16
Владивостокские ученые разработали препарат для активации иммунной системы
09:09
Гороскоп на 6 февраля
09:06
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
08:33
В понедельник, 6 февраля, в Приморье похолодает до -12 °C
07:21
Восточный шаверменный форум вызвал ажиотаж во Владивостоке Фото
06:14
Универсиада 2017, хоккей с шайбой: Сборная России вышла в полуфинал турнира
03:06
В Бурятии вблизи Северомуйского тоннеля произошло землетрясение
00:58
Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости
Февраль, 05 воскресенье
22:51
В Роспотребнадзоре назвали долю фальсификата на прилавках‍
21:32
Во Владивостоке встретились юные роботехники двух регионов Фото
21:09
Женщины платят за секс чаще, чем мужчины, - ученые
19:36
Когда откроют Египет для туристов?
18:16
Двое и более детей становятся причиной появления заболеваний сердца у родителей, - ученые
17:35
Во Владивостоке сыграют спектакль "Обмани меня, крошка!"
16:38
Ответственная работа становится причиной ожирения, - ученые
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4077 (16) от 03 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
За культурой - в очередь!
Эффективный помощник оперативника – лохматый, хвостатый, четвероногий
Владивосток попал на две тыщи
Морские огороды увеличили урожайность
Недостроенному отелю насчитают адекватную цену
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Более 100 приморских ветеранов отмечают юбилеи в феврале

Шестерым из них - 95 лет
Фото: Полина Еркович Фото: Полина Еркович
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В феврале 104 приморских ветерана отмечают юбилейные дни рождения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  Шестеро пожилых людей встречают 95-летие, остальным исполнятся 90 лет.

В списке участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. По доброй традиции каждый из них в юбилей получит поздравительные открытки от Президента Российской Федерации и Губернатора Приморского края.

Дни рождения шестерых ветеранов приходятся на праздничный день – День защитника Отечества. 23 февраля будет принимать поздравления с 90-летием и жительница Седанкинского дома-интерната Светлана Решетнева.

По словам директора учреждения Натальи Новиковой, несмотря на почтенный возраст, Светлана Всеволодовна остается жизнерадостной и активной.

«В этот день мы обязательно устроим для неё маленький праздник с чаепитием», – говорит она.

Напомним, что традиция вручать персональные поздравления ветеранам-юбилярам от Президента Владимира Путина появилась в Российской Федерации в 2012 году. В Приморье юбилярам, вместе с президентскими, вручают и поздравления от Губернатора Владимира Миклушевского.

«С 2012 года время памятные открытки получили более пяти тысяч наших ветеранов»,– сообщила директор департамента Лилия Лаврентьева.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице
10:40, 06 февраля 2017 Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице

Дети умершего мужа выгнали женщину из квартиры

Два человека заразились птичьим гриппом в Китае
10:18, 06 февраля 2017 Два человека заразились птичьим гриппом в Китае

Больные госпитализированы

Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме
09:52, 06 февраля 2017 Во Владивостоке начинают слушать дело о Приморском океанариуме

После длительного перерыва заседания возобновляются

«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность
09:19, 06 февраля 2017 «Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность

Итоги 2016 года

Гороскоп на 6 февраля
09:09, 06 февраля 2017 Гороскоп на 6 февраля

Сегодня следует четко формулировать свои мысли

Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
09:06, 06 февраля 2017 Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены

Расписание

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
16:22, 05 февраля 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы