Центральный банк РФ
установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.31 рубля, а
евро- 63.81 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт
Регулятора. Профессор Государственного университета управления Борис Хейфец считает, что курс валют взаимосвязан с мировой экономикой,
следовательно, зависит от ситуации в ней. Делая выводы, он сообщил, что первым
делом необходимо понизить ставку, чтоб произошел рост экономики, и она начала
кредитоваться. Борис Хейфец полагает, что американская валюта в ближайшее время
закрепится на уровне 60-65 рубля за один доллар.
Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Уссури за 58.60 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 59.48 рубля за один доллар.
Европейскую валюту выгодно приобрести в Банке Уссури за 64.15 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 63.35 рубля за один евро.
Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?
Центральный банк РФ
установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.31 рубля, а
евро- 63.81 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт
Регулятора. Профессор Государственного университета управления Борис Хейфец считает, что курс валют взаимосвязан с мировой экономикой,
следовательно, зависит от ситуации в ней. Делая выводы, он сообщил, что первым
делом необходимо понизить ставку, чтоб произошел рост экономики, и она начала
кредитоваться. Борис Хейфец полагает, что американская валюта в ближайшее время
закрепится на уровне 60-65 рубля за один доллар.
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