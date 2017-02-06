Где выгодно приобрести валюту во Владивостоке?

Курс валют на 6 февраля

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.31 рубля, а евро- 63.81 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Профессор Государственного университета управления Борис Хейфец считает, что курс валют взаимосвязан с мировой экономикой, следовательно, зависит от ситуации в ней. Делая выводы, он сообщил, что первым делом необходимо понизить ставку, чтоб произошел рост экономики, и она начала кредитоваться. Борис Хейфец полагает, что американская валюта в ближайшее время закрепится на уровне 60-65 рубля за один доллар.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Уссури за 58.60 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 59.48 рубля за один доллар.

Европейскую валюту выгодно приобрести в Банке Уссури за 64.15 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном банке за 63.35 рубля за один евро.