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Организатор наркопритона задержан во Владивостоке

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники полиции задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в организации притона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что мужчина, являясь потребителем наркотических средств, в период с августа 2016 по январь 2017 года предоставлял свою квартиру на проспекте Красного Знамени наркозависимым людям. В ходе осмотра жилища подозреваемого сотрудники Управления наркоконтроля изъяли приспособления для изготовления и употребления наркотических средств.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы до 4 лет.

Стоит отметить, что преступная деятельность была пресечена благодаря бдительности граждан. Только за январь 2017 года были «прикрыты» пять наркопритонов.

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