Пенсионерка из Владивостока оказалась с вещами на улице

Дети умершего мужа выгнали женщину из квартиры

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока осталась без жилья, сообщает РИА VladNews.

Жители дома по улице проспект Красного Знамени, 73 стали свидетелями ситуации, которая уже прогремела на весь Владивосток. Возле подъезда появилась женщина пенсионного возраста, сидевшая на диване в окружении скрученного ковра и вещей. Так как в течение дня пенсионерка не сдвигалась с места, неравнодушные владивостокцы решили узнать, что случилось. Как оказалось, женщину выгнали из квартиры по улице Бурачка дети её умершего мужа. С 1989 года она не работает, является инвалидом 2 группы. С мужем жила 9 лет. Вот уже вторые сутки женщина ночует под подъездом. По ее словам, в доме по адресу проспект Красного Знамени, 73 проживает ее 32-летний сын, который прошел мимо матери с банкой пива в руках и в алкогольном опьянении. На место приезжали полицейские и, ссылаясь на то, что женщина не избита, жива и здорова, сказали, что их это не касается. "Если есть прописка, то подавайте заявление по прописке в полицию", - посоветовали стражи порядка.

Выяснилось, что женщина просидела возле подъезда все выходные, ночевала там же, укрывшись одеялом. От помощи отказывалась, говоря, что ей "неудобно". Неравнодушыне владивостокцы, увидев пост о пенсионерке в популярной соцсети, бросились на помощь, кто с едой приехал, кто поговорить и разузнать, в чем же дело. Многие рассказали, что по приезду не разыскали ни женщины, ни вещей, а в подъезд попасть не удалось.

Корреспонденту РИА VladNews удалось выяснить, что сейчас женщину разместили в одном из хостелов Владивостока. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По ее словам, сегодня она собиралась пойти по инстанциям для дальнейшего решения своей судьбы.