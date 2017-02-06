Японские инвесторы заинтересованы в развитии медицины и сельского хозяйства в Приморье

Состоялась двусторонняя встреча представителей стран

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Вице-губернатор Приморского края Евгений Полянский провел двустороннюю встречу с вице-губернатором японской префектуры Хоккайдо Цудзи Ясухиро, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

Вектор взаимодействия Приморского края с японскими коллегами по многим вопросам уже намечен. Наиболее активно бизнесмены из Страны восходящего солнца интересуются медициной. Несколько лет назад в Приморье был открыт диагностический центр. Сейчас достигнута договоренность с компанией JGC Corporation о строительстве крупного реабилитационного медцентра.

Не менее интересны перспективы взаимодействия в области сельского хозяйства. Региональный рынок заинтересован в производстве экологически чистой продукции, и японские инвесторы готовы передать свой опыт приморцам. Приморье готово предоставить свои площади под производство, с помощью Японии адаптировать свои технологии, чтобы в итоге получить продукцию высокой экологической чистоты, которой славится японское сельское хозяйство. Сегодня достигнут ряд договоренностей, ожидаются масштабные проекты от японских коллег.

Вице-губернатор Хоккайдо Цудзи Ясухиро отметил, что японская сторона намерена развивать сотрудничество и в области туризма. По его словам, особенно привлекательны лыжные курорты Хоккайдо.

«Мы заинтересованы в туристических обменах. Хоккайдо – ближайший сосед Приморского края, и у нас множество мест, где приморские туристы могли бы отдыхать, особенно в зимний сезон», – заявил он.

Также стороны договорились о взаимодействии в области культуры и спорта – сферах, которые интересны не только бизнесу, но и всем жителям Приморья и Хоккайдо.