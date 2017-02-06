В субботу, 4 февраля, во Владивостоке состоялась презентация новой книги Василия Авченко «Фадеев», которая вошла в серию «Жизнь замечательных людей». На презентации книги побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.
Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке
Издание вошло в серию «Жизнь замечательных людей»Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.
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