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Фоторепортажи

Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке

Издание вошло в серию «Жизнь замечательных людей»
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В субботу, 4 февраля, во Владивостоке состоялась презентация новой книги Василия Авченко «Фадеев», которая вошла в серию «Жизнь замечательных людей». На презентации книги побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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