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«Черных лесорубов» во Владивостоке ждет не только штраф, но и уголовная ответственность

Итоги 2016 года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

169 фактов незаконной вырубки, обрезки деревьев, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы выявили в 2016 году сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства проводится специалистами управления в постоянном режиме.

Материалы проверок были направлены в административные комиссии краевого центра, а также в правоохранительные и надзорные органы. В результате к выявленным нарушителям применены меры воздействия, предусмотренные законодательством.

Так, по материалам проверок отделы полиции УМВД России по Владивостоку возбудили 13 уголовных дел по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В соответствии с этой статьей уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей. Отметим, статья 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» подразумевает срок лишения свободы от двух лет.

К административной ответственности по итогам рассмотрения материалов на заседаниях административных комиссий Владивостока привлечено 71 физическое лицо, 13 должностных и пять юридических. Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и краевом законе от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об административных правонарушениях в Приморском крае» наступает в случае, если сумма ущерба составляет менее 5000 рублей.

«В прошлом году штрафов наложено на сумму 331 500 рублей. Причиненный в результате незаконной вырубки деревьев ущерб взыскивается в счет бюджета города», – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов.

С начала 2017 года во Владивостоке также выявлены факты незаконного уничтожения зеленых насаждений на улицах Воропаева, Калинина, Радужной, Катерной, Снеговой, Бестужева, Комарова, Некрасовской, Народном проспекте. Это свыше 300 деревьев и кустарников, 3900 кв. метров плодородно-растительного слоя почвы. Также выявлены факты незаконного повреждения зеленых насаждений на улице Баляева, в Камском переулке, на Народном проспекте – всего около 20 деревьев. Как сообщают специалисты управления охраны окружающей среды и природопользования, под незаконным повреждением зеленых насаждений подразумевается обрезка веток и кроны, обдир коры, повреждение корневой системы.

Работа по пресечению незаконной вырубки деревьев и других нарушений природоохранного хаконодательства во Владивостоке продолжается.

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