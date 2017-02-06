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В понедельник, 6 февраля, в Приморье похолодает до -12 °C

Во Владивостоке облачно, с прояснением, без осадков.
Фото: yandex.ru Фото: yandex.ru
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -1...-12 °C.

Во Владивостоке облачно, с прояснением, без осадков. Ветер северный сильный. Температура -5...-7°C.

В Уссурийске переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -6...-8°C.

В Находке переменная облачность. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1...-3°C.

6 февраля погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) была холодной. Минимальная температура воздуха в 1931 году составила −25,6 °С. Максимальная температура воздуха +4,4 °С отмечалась в 1993 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 23, метель и позёмок — в 8 случаях, туман — в 1973, 1975 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (23 мм) выпало в 1979 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 24 м/с) регистрировалась в 1939 и 1968 годах.

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