Восточный шаверменный форум вызвал ажиотаж во Владивостоке

Организаторы были приятно поражены успехом

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Настоящий ажиотаж вызвал во Владивостоке Восточный шаверменный форум, сообщает корреспондент РИА VladNews. Прямая отсылка к Восточному экономическому форуму и вкусная тема - все это заинтриговало любителей стрит-фуда и СМИ. И, как признались организаторы фестиваля (а по совместительству и соответствующей группы ВКонтакте), они оказались попросту не готовы к столь бурному вниманию общественности. Как рассказал Павел Иванов, один из студентов, организовавших встречу в кафе "Евразия", в этот день было запланировано пять встреч-лекций, но только та, что была назначена на 16:00, вызвала столь широкий резонанс, и в зале было не протолкнуться.

Ребята провели часовую лекцию, посвященную истории шаурмы/шавермы, рассказали о тайнах ее приготовления и отличиях от бртуча, а также объяснили слушателям, каковы особенности шавермы именно во Владивостоке.

А на улице перед заведением все это время творилось нечто, напоминающее легендарные советские очереди: студенты и молодежь собрались у киоска, чтобы купить шаурму с хорошей и вкусной скидкой.