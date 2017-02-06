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В Бурятии вблизи Северомуйского тоннеля произошло землетрясение

Толчки были магнитудой 3,3
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

В Бурятии 5 февраля в 04:09 по местному времени произошло землетрясение вблизи Северомуйского железнодорожного тоннеля на Байкало-Амурской магистрали, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Толчки были магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился в точке с координатами 56.29 северной широты 113.27 восточной долготы, в 3 км от западного входа в Северомуйский тоннель. Населенный пункт Северомуйск находится в 30 километрах северо-западнее от эпицентра землетрясения. По данным Байкальского филиала Геофизической службы РАН, интенсивность толчков в эпицентре составляла 5 баллов, а в поселке Северомуйск – 4-5 баллов.

После землетрясения были осмотрены жилищный сектор и социально-значимые объекты. Повреждения не были обнаружены. По предварительным данным, пострадавших нет. Объекты ЖКХ и электроэнергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушено.

Напомним, Северомуйский тоннель - железнодорожный тоннель на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), открытый 5 декабря 2003 года. Проходит он сквозь Северо-Муйский хребет. Протяженность тоннеля составляет 15,3 км. Он является самым длинным железнодорожным тоннелем в России.

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