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Спорт

Универсиада 2017, хоккей с шайбой: Сборная России вышла в полуфинал турнира

Матч состоится 7 февраля
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Хоккеисты сборной России обыграли японцев в четвертьфинальном матче на Универсиаде в Алма-Ате. Встреча завершилась со счетом 9:2 (1:0, 3:2, 5:0) в пользу россиян, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг..

Система хоккейного турнира определила в соперники россиянам по 1/4 финала сборную Японии, с которой команда, главой которой является главный тренером ТХК Владислав Хромых, в пятницу, 3 января встречалась в игре группового этапа. Тогда российские хоккеисты забили 14 безответных шайб.

Однако стоит отметить, что матч плей-офф не сложился для сборной РФ так же легко, как поединок днем ранее. В первом периоде российские студенты предсказуемо много атаковали, но забить первый гол удалось только за 45 секунд до перерыва. Андрей Ерофеев забросил шайбу на 20-й и 25-й минутах.

Когда казалось, что сборная России может просто оформить комфортное преимущество, забросив еще 1-2 шайбы, но внезапно она получила 2 в свои ворота. Японцы в течение 2,5 минут использовали большинство и буллит.

Уже через несколько минут россияне снова вели с преимуществом в 2 шайбы. Вторая – на счету тверитянина Романа Кудинова.

Добавим, что остальные шайбы сборная России забросила в третьем периоде. 4 из них – на счету экс-игроков ТХК Станислава Заборникова, Артема Осипова, Дмитрия Кириллова и Ивана Иванова. Финальный итог матча – 9:2 в пользу российских хоккеистов.

Полуфинал Универсиады состоится уже 7 февраля. Сборная России сыграет с победителем матча между командами Канады и Латвии.

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