Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России: последние новости

За период кризиса финансовые запасы страны сильно истощились

Владивосток, понедельник, 06 февраля , РИА Vladnews.

Повышение зарплаты учителям в 2017 году в России – одна из наиболее волнующих тем в стране, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

За период кризиса финансовые запасы страны сильно истощились. Но даже несмотря на это власти уже сегодня подсчитывают деньги, которые им придется потратить на повышение заработных плат бюджетникам. Повышение зарплаты учителям в 2017 году будет, вопрос только в том, насколько вырастут их оклады, а также в каком месяце это повышение состоится.



В условиях бюджетного дефицита власти не могут позволить себе выделять большие суммы на улучшение материального довольствия сотрудников бюджетных организаций, но и избегать своих социальных обязательств перед гражданами РФ они тоже не планируют.



Прибавка к зарплате учителям в 2017 году в России



Следует отметить, что учителя обычных школ никогда не могли похвастаться высокими окладами. К тому же, в период кризиса ситуация настолько ухудшилась, что престиж профессии педагога существенно упал. На это не могут не отреагировать власти, ведь именно учителя дают детям знания. Поэтому важно, чтобы в школы приходили те, кто сможет не просто вычитать материал и выставить оценки, но и помочь им сформироваться как личностям. Выполнять данные обязанности могут не все, поэтому в том, что многие считают, будто учителем нужно родиться, а не стать, нет ничего удивительного. Без престижа профессии не стоит ожидать, что в школы буду идти лучшие из лучших. К тому же, надеяться на то, что при низком уровне доходов педагогов дети получат качественное образование, не приходится.



Как недавно показал опрос, проведенный Росстатом, сотрудники общеобразовательных школьных учреждений сегодня получают примерно 18-20 тыс рублей. Но в данную статистику вошли оклады учителей крупных городов. А в селах и небольших городах учителя зарабатывают около 13-15 тыс рублей. Конечно же, в частных школах зарплаты выше, но таких школ не так уж и много в стране.



И о том, что на зарплату ниже чем 20 тыс рублей в России сейчас прожить сложно, власти прекрасно понимают. Поэтому и были приняты ряд новых законопроектов, которые позволят повысить зарплату учителей в 2017 году. Так, эти изменения предполагают повышение научной нагрузки, но и оплачиваться она будет соответствующим образом.



Повышение окладов учителей в России последние новости



Как считают власти, зарплата будет выступать стимулом для того, чтобы сотрудники общеобразовательных учреждений качественно выполняли свои должностные обязанности. Новый уровень окладов в школах также поможет снизить коррупцию в данной сфере. Многим педагогам он позволит отказаться от частных учеников, которых в свободное время они готовят к обучению в ВУЗах, получая за это дополнительное вознаграждение. Освободившееся время они смогут посвятить подготовке к урокам. Все этого говорит лишь о том, что повышение зарплат учителям в 2017 году – острая необходимость.



Изменения в 2017 году



Так, с учетом того, что страна все еще продолжает бороться с кризисом, выделить большую сумму с бюджета на увеличение доходов этой категории населения правительство не сможет. Ранее президент подписал указ, где описана информация о том, что заработные платы бюджетников должны ежегодно увеличиваться, чтоб к 18-м году их уровень возрос на 150% относительно показателей 2012 года. Речь идет о так называемых майских указах президента РФ Владимира Путина.



После подписания этих указов была проведена индексация. Из бюджета выделили большую сумму на увеличение заработных плат бюджетников. Этому обрадовались многих россияне, но с началом кризиса процесс повышение зарплат учителей приостановился. Властям пришлось заморозить процедуру индексирования, а потом провести ее, но лишь частично, однако надо сказать, что индексация заработных плат учителей в 2017 году в России запланирована в полном объеме, то есть они увеличиваются на 5,5%. Но при этом инфляция, по официальным прогнозам, может достигнуть 6%.



В реальности же инфляциям может быть на 1-2% выше. Тем не менее, индексирование позволит практически полностью покрыть увеличение стоимости продуктов питания и коммунальных услуг.



Ранее в правительстве рассказали, что в России будет реорганизована система образования. Появятся так называемые «эффективные контракты». Они, по сути, напоминают трудовые договора. Но в них также обсуждаются еще критерии качества и эффективность работы. При подписании такого контракта на высокую зарплату смогут рассчитывать только те сотрудники общеобразовательных учреждений, которые будут со всей серьезностью подходить к выполнению своих должностных обязанностей и постоянно стремится к самосовершенствованию.



Будут ли сокращения учителей в 2017 году?



Также многих педагогов волнует вопрос о том, будет ли проводиться в 2017 году сокращение учителей. Ведь сейчас в России проходит масштабная реформа оптимизации и реорганизации учебных заведений. В ходе этой реформы запланирована ликвидация части школ, а некоторые будут объединены между собой. Однако власти заявляют, что они не собираются сокращать слишком большое количество людей, потому что сегодня многие учителя и так отказываются работать за такую низкую заработную плату, поэтому увольнять им, откровенно говоря, практически некого.



Если подытожить всю озвученную информацию касательно повышения зарплаты учителей в 2017 году, то можно сделать выводы, что их всех же они вырастут. И хотя это будет не такая уж и большая прибавка, в условиях кризиса многие ей обрадуются.